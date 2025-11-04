В отчете Transparency International также упоминается особняк стоимостью 90 млн фунтов в Кенсингтон-Палас-Гарденс, который, предположительно, принадлежит миллиардеру Роману Абрамовичу (Фото: REUTERS / Andrew Winning)

В Великобритании нашли десятки объектов не арестованной недвижимости на сумму около 700 млн фунтов, которая ранее была связана с подсанкционными российскими олигархами — в том числе Роману Абрамовичу.

Об этом 3 ноября сообщало российское издание The Moscow Times со ссылкой на британское подразделение Transparency International.

Аналитики организации обнаружили 33 объекта недвижимости — дома, квартиры и офисные здания — расположенные в Лондоне и графстве Суррей, которые не были внесены в британский реестр замороженных активов.

Реклама

Среди них — особняк Witanhurst в Хэмпстеде, второй по величине дом в Лондоне после Букингемского дворца. Этот объект, как утверждают специалисты, был связан с владельцем группы Фосагро Андреем Гурьевым — однако его представители это отрицают.

В отчете Transparency International также упоминается особняк стоимостью 90 млн фунтов в Кенсингтон-Палас-Гарденс, который, предположительно, принадлежит миллиардеру Роману Абрамовичу. Согласно земельному реестру, владельцем значится кипрская компания A. Corp Trustee. Ее адрес —здание на стадионе футбольного клуба Челси, которым ранее много лет владел Абрамович.

«Многие объекты, на которые не наложены ограничения, принадлежат офшорным компаниям, зарегистрированным на трасты», — заявил руководитель исследования Бен Каудок в комментарии порталу City A.M.

Как заявил Каудок, в ряде случаев недвижимость может находиться в собственности родственников фигурантов санкционных списков, что позволяет формально обходить наложенные британскими властями ограничения.

«Теоретически правительство Великобритании имеет возможность изучать происхождение активов, но на практике такие инструменты фактически отсутствуют. В целом сохраняется проблема корпоративной непрозрачности, что мешает эффективно контролировать эти активы», — подчеркнул эксперт.

По данным Transparency International, три объекта недвижимости напрямую принадлежат людям, имена которых совпадают с фамилиями фигурантов санкционных списков.

«Становится все труднее объяснить, почему к этим лицам до сих пор не применены меры», — подытожил эксперт.

При этом в The Moscow Times заявили, что уже арестованные активы россиян пока не нашли применения. Правительство Великобритании должно конфисковать лондонскую недвижимость, принадлежащую россиянам, обвиненным в коррупции и связях с Кремлем, ранее заявлял мэр британской столицы Садик Хан.

Ранее сообщалось, что в мае 2022 года Абрамович под давлением санкций продал Челси за $2,9 млрд консорциуму инвесторов во главе с американским миллиардером Тоддом Бели.

27 мая 2022 года стало известно о закрытии сделки по продаже лондонского Челси российским олигархом Романом Абрамовичем американскому консорциуму инвесторов во главе с Тоддом Боэли.

Сумма сделки составила 4,25 млрд фунтов, а 2,5 млрд фунтов из нее были направлены непосредственно на покупку акций клуба.

4 июля 2023 года глава фонда, который должен был заниматься распределением этих денег, бывший исполнительный директор Unicef в Великобритании Майк Пенроуз заявлял, что их можно будет использовать только на территории Украины и что их планируют направить на гуманитарные программы.

В январе 2024 года стало известно, что в парламенте Британии призывают передать Украине $2,9 млрд от продажи Челси Абрамовича.

3 июня стало известно, что британское правительство угрожает подать в суд на Абрамовича — чтобы обеспечить передачу денег от продажи клуба Челси на гуманитарную помощь Украине.