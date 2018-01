Рок-музыкант Том Петти умер от случайной передозировки лекарственных препаратов

Причиной смерти американского рок-музыканта Тома Петти стала случайная передозировка лекарственных препаратов, сообщает TMZ со ссылкой на полицию Лос-Анджелеса.

Как сообщается, при вскрытии в его организме были обнаружены несколько видов обезболивающих, снотворное и антидепрессанты - в общей сложности семь веществ, одновременный прием которых привел к остановке сердца.

Уточняется, что медики прописали Петти препараты из-за ряда заболеваний, которыми страдал певец, в том числе эмфиземы, проблем с коленями и перелома бедра.

По словам семьи музыканта, Петти решил отправиться в 53-дневный гастрольный тур, упал с сердечным приступом и сломал бедро.

"Постоянные непереносимые боли, возможно, и были причиной чрезмерного употребеления медикаментов", - говорится в сообщении.

Напомним, 2 октября, в США скончался музыкант Том Петти, наиболее известный как лидер группы Tom Petty and the Heartbreakers.

Томас Эрл Петти (1950-2017) был американским музыкантом, гитаристом и композитором. Музыкант говорил, что заняться музыкой его вдохновило выступление группы The Beatles в 1964 году. Спустя 12 лет музыкант организовал свою группу Tom Petty and the Heartbreakers.