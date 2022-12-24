Рогозина все-таки доставили в московский госпиталь — росСМИ

24 декабря, 21:53
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Рогозина все-таки доставили в московский госпиталь (Фото:REUTERS / Maxim Shemetov)

Рогозина все-таки доставили в московский госпиталь (Фото:REUTERS / Maxim Shemetov)

Экс-главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина, присоединившегося в ряды оккупационных войск, после получения ранения в донецком ресторане таки смогли перевезти из Ростова в один из госпиталей в Подмосковье.

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Как пишут российские пропагандистские СМИ, там ему должны провести операцию по извлечению почти сантиметрового обломка из области правой лопатки.

Помощник Рогозина сообщил, что кроме металлического осколка размером 8 на 6 мм выше правой лопатки в районе позвоночника, у экс-чиновника контузия. Других ранений у него, как утверждает помощник Рогозина, нет.

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Также утверждается, что кроме Рогозина в тяжелом состоянии находятся трое военных советников. Двое из них не были вывезены из оккупированного Донецка. Третий раненый находится в Ростове-на-Дону.

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22 декабря кремлевские пропагандисты сообщили, что экс-главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина госпитализировали с ранением «в спину» после «обстрела гостиницы» в оккупированном Донецке.

Позже появилась информация, что Рогозин был ранен во время обстрела ресторана Шеш-Беш, где тот 21 декабря отмечал свой день рождения. Он получил «осколочное ранение мягких тканей головы, проникающее осколочное ранение ягодиц, а также проникающее осколочное ранение левого бедра», писал телеграм-канал Baza.

Раненого Рогозина 22 декабря перевезли из оккупированного Донецка в Ростов, но операцию по изъятию осколка ему там не провели. С момента эвакуации в Ростов, состояние Рогозина стало ухудшаться, писали росСМИ. Эвакуировать оккупанта сразу в Москву не стали якобы из-за плохой погоды.

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Редактор: София Лазарова

Теги:   Донецк Донецкая область Москва Дмитрий Рогозин Война России против Украины

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