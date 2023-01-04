«Передайте Макрону». Раненный в Донецке Рогозин отправил якобы извлеченный из него осколок послу Франции 4 января, 11:06 Дмитрий Рогозин заявил, что осколок был изъят якобы из позвонка (Фото:t.me/rogozin_do)

Бывший глава роскосмоса Дмитрий Рогозин, который был ранен в результате удара по ресторану во временно оккупированном РФ Донецке, отправил якобы извлеченный из него осколок послу Франции Пьеру Леви.

Об этом он сообщил в среду, 4 января, у себя в соцсетях.

Используя традиционные для себя пропагандистские нарративы о «фашистах», пособник кремлевского режима обвинил Париж в поставках ВСУ вооружений для защиты от российской военной агрессии, призвав дипломата передать указанный осколок президенту Франции Эммануэлю Макрону.

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«В этом конверте вместе с моим письмом Вы видите осколок от снаряда, выпущенного французской 155-мм самоходной артиллерийской установкой Caesar. Он пробил мне правое плечо и застрял в пятом шейном позвонке», — заявил Рогозин, не уточнив при этом, кому он отправил осколки, которые прошили его ягодицы.

Такой характер ранений Рогозина в день его рождения стал поводом для многочисленных насмешек среди пользователей соцсетей.

Не удержался от колкостей в его адрес даже ярый противник Украины Игорь Гиркин.