Рогозин госпитализирован после обстрела гостиницы в Донецке — росСМИ 22 декабря, 00:37 НВ

Бывший глава Роскосмоса и приспешник российского диктатора Дмитрий Рогозин госпитализирован с ранением после «обстрела гостиницы» в оккупированном Донецке, сообщают российские пропагандистские СМИ в среду, 21 декабря.

Пропагандисты ТАСС со ссылкой на помощника Рогозина заявили об «обстреле гостиницы на окраине Донецка», где жили военные советники оккупантов во главе с Рогозиным. По словам россиянина, Рогозин получил ранение в спину.

Видео дня

Кремлевские ресурсы распространяют версию о том, что по гостинице якобы был нанесен удар из 155-мм САУ Caesar.

Telegram-канал Baza утверждает, что Рогозин был ранен при обстреле ресторана Шеш-Беш в оккупированном городе, где отмечал свой день рождения, и получил «осколочное ранение мягких тканей головы, проникающее осколочное ранение ягодиц, а также проникающее осколочное ранение левого бедра».

РБК со ссылкой на «пресс-секретаря» также сообщает о ранении фейкового «главы правительства» террористической организации «ДНР» Виталия Хоценко.

Новость дополняется