В Польше отменили концерт экс-участника группы Pink Floyd Роджера Уотерса из-за его позиции по войне против Украины 25 сентября, 22:55 Роджер Уотерс (Фото:REUTERS/Amr Alfiky)

В Кракове отменили концерт бывшего участника британской группы Pink Floyd, путиниста Роджера Уотерса из-за его позиции относительно войны, которую Россия развязала против Украины.

Об этом сообщает Reuters.

Уотерс должен был выступить в польском городе в апреле следующего года, но местные СМИ сообщили о его открытом письме первой леди Украины Елене Зеленской, в котором музыкант предложил ей поговорить с мужем, президентом Украины, и убедить его, что страна должна сложить оружие и сдаться РФ.

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В ответ Зеленская посоветовали Уотерсу обратиться со своим предложением к российскому диктатору.

Организаторы мероприятия Live Nation Poland и Tauron Arena Krakow заявили об отмене концерта без уточнения причин.

На фоне скандальных заявлений Уотерса член городского совета Кракова Лукаш Вантух призвал людей бойкотировать его концерты. В конце концов депутаты города должны были проголосовать за резолюцию, провозглашающую экс-участника Pink Floyd персоной нон грата.

В Facebook Уотерс заявил, что ни он, ни его менеджеры не отменяли концерты в Польше, раскритиковав Вантуха за его инициативу.

Другой участник группы Pink Floyd Дэвид Гилмор, а также сама группа всячески поддерживают Украину. Ради воюющей с жестоким агрессором страны музыканты объединились и выпустили первую за 28 лет песню Hey Hey Rise Up, в основе которой положили гимн украинских сечевых стрельцов Ой, у лузі червона калина, исполненный Андрем Хлывнюком, лидером группы Бумбокс.



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