«Бесит, аж неохота новости включать». Родственники оккупантов жалуются на вранье пропагандистов — перехват

21 ноября, 13:47
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Оккупанты признают свои колоссальные потери в Укарине (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Оккупанты признают свои колоссальные потери в Укарине (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Родственники и близкие российских захватчиков все меньше доверяют кремлевской пропаганде, которая продолжает хвастаться несуществующими «достижениями» ВС РФ в Украине.

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В новом аудиоперехвате, обнародованном в понедельник, 21 ноября, Главным управлением разведки Минобороны, один из оккупантов жалуется на огромные потери и мобилизацию.

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В ответ на это его собеседник признает, что фейкам, которые распространяют на российском телевидении, уже мало кто верит.

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«По телевизору пи*дят: «Все ох*ительно, все ох*ительно… Одно долбит. Бл*, аж бесит. Аж неохота новости включать, смотреть, бл*», — жалуется он, отметчая, что о своих провалах военное руководство РФ умалчивает.

В свою очередь военный с ним соглашается, добавляя, что потери российских войск в Украине уже перевалили за 80 тысяч человек, в связи с чем якобы завершившаяся мобилизация продолжится.

https://www.youtube.com/watch?v=LFLZnUYMr94
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Российские военные Российская пропаганда Перехват Война России против Украины

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