Родственникам жертв крушения Ан-148 выплатят по миллиону рублей

Родственники жертв крушения Ан-148 Саратовских авиалиний в Подмосковье помимо выплат страховой компании получат дополнительные выплаты из регионального бюджета, сообщает Интерфакс.

Губернатор Оренбургской области решил выплатить родственникам каждого погибшего дополнительно по 1 млн рублей. Губернатор Московской области также намерен выплатить компенсации в размере 1 млн рублей семьям погибших.

Очевидец катастрофы сообщил агентству, что на месте крушения Ан-148 образовалась воронка глубиной 2,5 метра и диаметром около 17 метров. Внутри воронки разбросаны мелкие обломки самолета, часть из которых сплавилась между собой. В районе катастрофы расположен лесок из 30-40 деревьев, они оказались срезаны до высоты примерно в три метра.

Пассажирский самолет Ан-148 разбился через несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово, Москва. На борту находился 71 человек. В МЧС РФ опубликовали списки всех пассажиров данного рейса. Среди них трое детей. МИД Украины сообщил, что украинцев в самолете не было.

Среди версий возможных причин катастрофы - техническая неисправность самолета, столкновение с вертолетом или ошибка экипажа.

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Ан-148 разработан АНТК Антонова. Серийные самолеты строятся в Киеве, а к 2018 году по украинской лицензии строились в российском Воронеже. Крушение Ан-148 Саратовских авиалиний стало второй крупной авиакатастрофой с участием этого типа самолетов за все время эксплуатации: в 2011 году в России произошла авария Ан-148 во время испытательного полета, погибли шесть членов экипажа.