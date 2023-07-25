Туроператоры отменяют поездки. В Греции уже семь дней продолжаются лесные пожары, туристы уезжают — фоторепортаж
В Греции продолжаются лесные пожары (Фото:REUTERS/Nicolas Economou)
Греция уже седьмой день борется с лесными пожарами на острове Родос, около 20 тысяч человек были вынуждены покинуть дома и гостиницы.
Об этом сообщает Reuters.
В понедельник, 24 июля, более 2 тысяч отдыхающих вернулись домой на самолетах, а во вторник ожидается еще больше рейсов. Туроператоры также отменили предстоящие поездки.
Летом Греция часто страдает от лесных пожаров, но изменение климата привело к усилению экстремальной жары на юге Европы, что вызывает опасения, что туристы будут воздерживаться от поездок.
Сотни пожарных, которым помогали силы из Турции и Словакии, боролись с огнем вблизи деревень Геннади и Вати на юго-востоке острова Родос, поскольку лесные пожары разгорались с новой силой в условиях сильного ветра.
Лесные пожары бушуют также на острове Корфу, расположенном у западной границы Греции, и на острове Эвия, находящемся недалеко от столицы страны Афин.
«Пожары вновь вспыхнули по всей стране, но пока угрозы населенным пунктам нет», — сообщил представитель пожарной службы.
Один из крупнейших в мире туроператоров TUI заявил, что отменяет поездки на Родос до пятницы, 28 июля, а также предлагает бесплатную отмену или перебронирование на другие направления.
Летом греческие острова пользуются популярностью у туристов со всей Европы, особенно у британцев и немцев.