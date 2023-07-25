Туроператоры отменяют поездки. В Греции уже семь дней продолжаются лесные пожары, туристы уезжают — фоторепортаж 25 июля, 11:31 В Греции продолжаются лесные пожары (Фото:REUTERS/Nicolas Economou)

Греция уже седьмой день борется с лесными пожарами на острове Родос, около 20 тысяч человек были вынуждены покинуть дома и гостиницы.

Об этом сообщает Reuters.

В понедельник, 24 июля, более 2 тысяч отдыхающих вернулись домой на самолетах, а во вторник ожидается еще больше рейсов. Туроператоры также отменили предстоящие поездки.

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Летом Греция часто страдает от лесных пожаров, но изменение климата привело к усилению экстремальной жары на юге Европы, что вызывает опасения, что туристы будут воздерживаться от поездок.

Сотни пожарных, которым помогали силы из Турции и Словакии, боролись с огнем вблизи деревень Геннади и Вати на юго-востоке острова Родос, поскольку лесные пожары разгорались с новой силой в условиях сильного ветра.

Фото: REUTERS/Fedja Grulovic

Фото: TikTok @djidronepiloot/via REUTERS

Фото: REUTERS/Lefteris Damianidis

Фото: Turkish Ministry of Agriculture and Forestry/Handout via REUTERS

Фото: Turkish Ministry of Agriculture and Forestry/Handout via REUTERS

Фото: REUTERS/Nicolas Economou

Фото: REUTERS/Nicolas Economou

Фото: REUTERS/Nicolas Economou

Лесные пожары бушуют также на острове Корфу, расположенном у западной границы Греции, и на острове Эвия, находящемся недалеко от столицы страны Афин.

«Пожары вновь вспыхнули по всей стране, но пока угрозы населенным пунктам нет», — сообщил представитель пожарной службы.

Один из крупнейших в мире туроператоров TUI заявил, что отменяет поездки на Родос до пятницы, 28 июля, а также предлагает бесплатную отмену или перебронирование на другие направления.

Летом греческие острова пользуются популярностью у туристов со всей Европы, особенно у британцев и немцев.