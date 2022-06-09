Воюющие против Украины российские военные сталкиваются с нехваткой еды, одежды и снаряжения — Reuters 9 июня, 10:27 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские военные, размещенные на военной базе в городе Валуйки, Белгородской области, на границе с Украиной, сталкиваются с нехваткой еды, одежды и снаряжения, сообщает Reuters.

Мать одного из солдат, которого отправили воевать против Украины, рассказала, что дважды с февраля приезжала в Валуйки, чтобы привезти еду для подразделения сына из-за нехватки пайков.

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По ее словам, у некоторых солдат в воинской части были сапоги с отвалившимися подошвами и холщовые куртки с хлопчатобумажной прокладкой, которые не могут согреть.

Местная жительница Ольга Лукина, чей муж служит в разведывательном подразделении страны-агрессора, рассказала, что разведчикам не хватает беспилотников и оборудования ночного видения, а другим частям требуется еда, дизельное топливо, а также «где-то помыться и постирать одежду».

Еще одна жительница Валуйков Любовь Зажарская сообщила, что солдаты обращаются к ней с просьбой постирать и погладить одежду, поскольку прачечная на базе не справляется.

Reuters проанализировало местные паблики и чаты. В конце апреля солдат Рафаэль Алиев в одном из них написал о необходимости починить поврежденную шрапнелью во время боев машину.

«У российского Минобороны, блин, нет запчастей», — говорилось в его сообщении.

В комментарии агентству солдат заявил, что запчастей от Минобороны страны-агрессора можно было ждать месяц, из-за чего оккупанты периодически обращаются за помощью к волонтерам.

В местных чатах Reuters также видело сообщениях о том, что российской армии необходимы радиопередатчики Motorola и дроны DJI. В этих же чатах появляются свидетельства передачи собранного оборудования российской армии в Валуйках.

В Кремле и Минобороны не ответили на вопросы Reuters.

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