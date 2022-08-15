Уже получили похоронные деньги. Родители одного из оккупантов не захотели оформлять запрос на поиск сына в плену — главред The Insider 15 августа, 16:26 Группа пленных российских оккупантов (иллюстративное фото) (Фото:Груз 200 via Telegram)

Главный редактор издания The Insider Роман Доброхотов в интервью Радио НВ рассказал о родителях одного из оккупантов, отказавшихся подавать запрос на поиск сына в плену, поскольку они уже получили похоронные деньги.

Доброхотов в интервью Радио НВ рассказал, что то, что оккупант может быть жив, выяснила его девушка — уже после того, как родителям направили письмо о его гибели и закрытый гроб, который и похоронили.

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«А оказалось, что похоронили вообще непонятно кого и солдат, вероятнее всего, в плену. [Девушка] попыталась навести справки, ей сказали: „Давайте официальный запрос от родственников“. А родители не захотели оформлять этот запрос, потому что они уже получили похоронные деньги за него, в общем, дальнейшей судьбой официально интересоваться не захотели», — описал ситуацию главред The Insider.

По его словам, насколько он понял, логика родителей, отказавшихся разыскивать сына, обратившись в российскую военную прокуратуру, заключается в том, что «они решили: если он пленник, вернут — так вернут, а деньги в любом случае уже получили, а сейчас еще деньги отберут – не хочется связываться».

По данным главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Зелужного, пятая часть подразделений вооруженных сил РФ, вовлеченных в боевые действия в Украине, сейчас разгромлена.

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны оккупанты потеряли почти 43,8 тыс. личного состава.

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