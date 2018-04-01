Ряду стран ЕС могут грозить штрафы за грязный воздух

Комиссар Европейского Союза по вопросам экологии Кармену Велла намерен подать жалобу в Европейский суд в Люксембурге на плохое качество воздуха в ряде европейских стран. Об этом сообщает DW.

Еврокомиссар готовит иск против стран, в которых зафиксировано превышение нормы окисей азота и мелкодисперсной пыли вследствие выделения машинами выхлопных газов. Под критику еврокомиссара попали, в том числе, Германия, Франция, Великобритания, Италия и Испания.

Немецкие СМИ заявляют, что у подобного иска высокая вероятность успешного рассмотрения. Если его удовлетворят, европейским странам угрожают высокие штрафы.

Для улучшения качества воздуха в Европейском союзе могут быть введены радикальные меры, такие как запрет на движение дизельных автомобилей в центре городов.

Ранее Еврокомиссия созывала совещание министров по делам окружающей среды из девяти стран ЕС, которые превысили нормы загрязнения атмосферы.