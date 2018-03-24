Рядом с Папуа-Новой Гвинеей произошло мощное землетрясение

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Папуа-Новая Гвинея

Папуа-Новая Гвинея

Землетрясение магнитудой 6,3 призошло в субботу в Тихом океане к северо-востоку от побережья Папуа-Новой Гвинеи, в которой более 140 человек погибли от землетрясения 26 февраля, сообщает Reuters.

Эпицентр сегодняшнего землетрясения находился в 180 километрах от города Рабаул на острове Новая Британия на глубине 68 км. Власти Папуа-Новой Гвинеи заявили, что угрозы цунами нет. О разрушениях не сообщается.

7,5-балльное землетрясение 26 февраля разрушило целые деревни и оставило без водоснабжения большую часть острова Новая Гвинея. На восстановление страны уйдут месяцы и годы.

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