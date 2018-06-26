Ряд штатов подал в суд на администрацию Трампа из-за разделения семей мигрантов

Против администрации президента США Дональда Трампа подали коллективный иск 17 штатов и округ Колумбия из-за "жестокой и противозаконной" политики принудительного разделения семей мигрантов.

Как передает Reuters, жалоба была подана в окружной суд в Сиэтле.

В иске указано, что политика разделения семей мигрантов, прибывающих из Мексики, является "жестокой и противозаконной", а указ Трампа от 20 июня о неразлучении семей нелегалов - "иллюзорным".

Истцы также отметили, что политика Белого дома является отчасти неконституционной, так как она "мотивирована враждебностью и желанием причинить вред" мигрантам, прибывающим из Латинской Америки.

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Напомним, что 20 июня президент США Дональд Трамп подписал указ, который позволит не разлучать семьи нелегальных мигрантов на южной границе.

С 19 апреля по 31 мая из-за политики "нулевой толерантности", объявленной генеральным прокурором США Джеффом Сешнсом, на границе Мексики с США 1995 детей были разлучены с родителями.

Согласно этому принципу, всем, кто пересекает границу США нелегально, будут предъявлены обвинения, они будут арестованы. При этом несовершеннолетних мигрантов отправляют в специальные центры. Младенцев и детей 2-3 лет отправляют в особые приюты.

В ООН считают подобную практику "бесстыдной" и призвали Вашингтон прекратить разделять семьи нелегалов.