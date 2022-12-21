Беларусь ограничила въезд в приграничные с Украиной районы 21 декабря, 09:58 Военные Беларуси закрыли въезд в приграничную с Украиной зону в Гомельской области (Фото:Минобороны Беларуси/Telegram)

В среду, 21 декабря, Беларусь ограничила въезд в приграничные с Украиной районы Гомельской области.

Как сообщает Белта, ограничения введены в пределах Лоевского, Брагинского и Хойникского районов.

Отмечается, что временные ограничения не распространяются на физических лиц, следующих в пограничную полосу для выполнения трудовых (служебных) обязанностей, к месту жительства и обратно, к месту жительства близких родственников и обратно.

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В исключительных случаях такое разрешение может дать глава Государственного пограничного комитета Беларуси или уполномоченное им должностное лицо.

С чем связаны такие ограничения, не уточняется. Они проходят на фоне разговоров о рисках нового наступления РФ с территории Беларуси и желания диктатора Владимира Путина склонить Александра Лукашенко к открытому участию в войне против Украины.

19 декабря Путин впервые за последние три года прибыл в Минск на встречу с Лукашенко. Официально они обсуждали вопросы, касающиеся «союзного государства», в частности, энергетику и экономику. Белорусский диктатор заявил, что сейчас «фактически определяется будущее белорусского и российского народов».

После двухчасовых переговоров Лукашенко также сказал, что они с Путиным «обсудили весь комплекс вопросов белорусско-российских отношений» и «дальше будет легче».

Переговоры двух диктаторов прошли на фоне предупреждений Украины о том, что Россия, вероятно, готовит новое масштабное наземное наступление в начале 2023 года.

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что на встрече с Лукашенко Путин, скорее всего, продолжит попытки вовлечь Беларусь в войну против Украины.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что риски нового вторжения с территории Беларуси сохрнаяются.