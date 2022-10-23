Риши Сунак заявил, что будет бороться за должность премьера Британии. До этого СМИ писали о его встрече с Джонсоном 23 октября, 13:00 Риши Сунак (Фото:REUTERS/Henry Nicholls/File Photo)

Экс-канцлер казначейства Великобритании Риши Сунак официально выдвинул свою кандидатуру на должность премьер-министра. По подсчетам Sky News, он набрал 124 голоса депутатов парламента.

Так, Сунак уже во второй раз побороться за пост главы британского правительства. Публично его поддержали, в частности, бывший глава МИД Доминик Рааб и экс-министр здравоохранения Саджид Джавид.

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«Я хочу исправить нашу экономику, объединить нашу партию и сделать все для нашей страны», — сказал Сунак, объясняя, почему он выдвигает свою кандидатуру.



Ранее BBC сообщило, что Сунак провел переговоры с бывшим премьером Борисом Джонсоном на фоне сообщений о его планах также бороться за должность. Детали не разглашаются. По подсчетам телеканала, экс-лидер тори не преодолевает порог в 100 голосов — его поддерживают 53 консерватора. Однако накануне СМИ писали, что у Джонсона уже есть необходимое количество голосов.

Первой об участии в борьбе за должность премьер-министра Британии объявила лидер Палаты общин Пенни Мордонт. Сейчас ее поддерживают только 23 депутата, пишет BBC. Однако телеканал знает мнение только 204 из 357 членов парламента от Консервативной партии — остальные еще должны озвучить позицию.

У кандидатов есть время до 24 октября, чтобы получить достаточную поддержку и попасть в следующий этап выборов. Если только кого-то одного поддержат 100 депутатов, он становится победителем. Если нескольких, то проведут онлайн-голосование среди членов Консервативной партии и объявят результаты 28 октября.



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