Риши Сунак становится новым премьер-министром Великобритании

24 октября, 16:02
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Риши Сунак (Фото:REUTERS/Hannah McKay)

Риши Сунак (Фото:REUTERS/Hannah McKay)

После выхода из гонки за пост премьер-министра Великобритании лидера Палаты общин Пенни Мордонт новым лидером Консервативной партии становится бывший министр финансов Риши Сунак.

Мордонт опубликовала у себя в Twitter заявление о том, что отказывается от участия в конкурсе, и Сунак остался единственным кандидатом. Он обратится к депутатам-консерваторам в 14:30 по местному времени (16:30 по Киеву).

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https://twitter.com/PennyMordaunt/status/1584529702466686977

После заявления бывшего премьера Бориса Джонсона о том, что он не будет участвовать в конкурсе, часть его сторонников поддержали Сунака. Как сообщает The Guardian, по словам сторонников Сунака, он уже пользовался поддержкой более 200 депутатов-тори из 100 необходимых для того, чтобы баллотироваться.

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Мордонт, как заявляли ее сторонники, поддерживали 100 депутатов. В то же время, по информации журналиста Telegraph Кристофера Хоупа, незадолго до конечного срока баллотирования в 14:00 по местному времени у Мордонт было 96 голосов — на четыре меньше, чем нужно.

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Ранее BBC сообщало, что Сунак провел переговоры с Джонсоном на фоне сообщений о его планах также бороться за должность.

20 октября Лиз Трасс объявила о своей отставке после 45 дней на посту премьера Британии.

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Назначенный Трасс министр финансов Кваси Квартенг в сентябре объявил о новом бюджете, который предусматривал самое масштабное за последние полвека снижение налогов. Решение вызвало падение фунта до рекордного минимума и критику со стороны МВФ. 14 октября Трасс уволила Квартенга, а часть экономического пакета, в частности, снижение налога на прибыль для бизнеса, была отменена.

19 октября в отставку ушла министр внутренних дел Суэлла Браверман, заявив, что она отправила официальный документ коллеге со своей личной электронной почты, нарушив правила. В письме премьеру она написала об опасениях по поводу «направления, в котором движется правительство», и заявила, что они «нарушили ключевые обещания, данные избирателям».

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   Великобритания Выборы в Великобритании Консервативная партия Правительство Великобритании Риши Сунак

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