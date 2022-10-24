Риши Сунак официально станет премьером Британии во вторник

24 октября, 20:49
Поделиться:
Риши Сунак станет новым премьером Великобритании (Фото:REUTERS/Henry Nicholls)

Риши Сунак станет новым премьером Великобритании (Фото:REUTERS/Henry Nicholls)

Бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак официально возглавит Консервативную партию и станет новым премьер-министром во вторник, 25 октября, после аудиенции у короля Чарльза III. Об этом сообщает The Guardian.

В 09:00 25 октября уходящая в отставку премьер-министр Лиз Трасс проведет последнее заседание своего кабинета министров, после чего выступит с речью на Даунинг-стрит и отправится на аудиенцию к королю. После нее король примет преемника Трасс Сунака и попросит его сформировать правительство. Затем, около 11:35 (13:35 по Киеву), ожидается речь нового главы правительства.

Видео дня

Риши Сунак будет самым молодым британским премьером (ему 42 года) и первым премьером азиатского происхождения, сообщает BBC.

Читайте также:
«Трезвый миллениал». Риши Сунак: что нужно знать о будущем премьере Британии — BBC

Сунак остался единственным кандидатом на пост премьера Британии после того, как его соперница, глава Палаты общин Пенни Мордонт, объявила, что выходит из гонки. Чтобы баллотироваться, кандидат должен был получить 100 голосов депутатов-консерваторов. По данным СМИ, у Сунака было больше 200 голосов, а у Мордонт — немного меньше 100.

Читайте также:
Трасс претендует на звание наименее успешного премьера в британской истории — The Economist

20 октября Лиз Трасс объявила о своей отставке после 45 дней на посту премьера Британии.

Назначенный Трасс министр финансов Кваси Квартенг в сентябре объявил о новом бюджете, который предусматривал самое масштабное за последние полвека снижение налогов. Решение вызвало падение фунта до рекордного минимума и критику со стороны МВФ. 14 октября Трасс уволила Квартенга, а часть экономического пакета, в частности, снижение налога на прибыль для бизнеса, была отменена.

Читайте также:
Начала со скандала. Почему Великобритания и ее международные кредиторы крайне недовольны новоизбранной премьером Лиз Трасс

19 октября в отставку ушла министр внутренних дел Суэлла Браверман, заявив, что она отправила официальный документ коллеге со своей личной электронной почты, нарушив правила. В письме премьеру она написала об опасениях по поводу «направления, в котором движется правительство», и заявила, что они «нарушили ключевые обещания, данные избирателям».

https://www.youtube.com/embed/n1m4_ObV-ew
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Великобритания Индия Выборы в Великобритании Консервативная партия Правительство Великобритании Король Чарльз ІІІ Чарльз III Риши Сунак

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X