Риши Сунак официально станет премьером Британии во вторник 24 октября, 20:49 Риши Сунак станет новым премьером Великобритании (Фото:REUTERS/Henry Nicholls)

Бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак официально возглавит Консервативную партию и станет новым премьер-министром во вторник, 25 октября, после аудиенции у короля Чарльза III. Об этом сообщает The Guardian.

В 09:00 25 октября уходящая в отставку премьер-министр Лиз Трасс проведет последнее заседание своего кабинета министров, после чего выступит с речью на Даунинг-стрит и отправится на аудиенцию к королю. После нее король примет преемника Трасс Сунака и попросит его сформировать правительство. Затем, около 11:35 (13:35 по Киеву), ожидается речь нового главы правительства.

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Риши Сунак будет самым молодым британским премьером (ему 42 года) и первым премьером азиатского происхождения, сообщает BBC.

Сунак остался единственным кандидатом на пост премьера Британии после того, как его соперница, глава Палаты общин Пенни Мордонт, объявила, что выходит из гонки. Чтобы баллотироваться, кандидат должен был получить 100 голосов депутатов-консерваторов. По данным СМИ, у Сунака было больше 200 голосов, а у Мордонт — немного меньше 100.

20 октября Лиз Трасс объявила о своей отставке после 45 дней на посту премьера Британии.



Назначенный Трасс министр финансов Кваси Квартенг в сентябре объявил о новом бюджете, который предусматривал самое масштабное за последние полвека снижение налогов. Решение вызвало падение фунта до рекордного минимума и критику со стороны МВФ. 14 октября Трасс уволила Квартенга, а часть экономического пакета, в частности, снижение налога на прибыль для бизнеса, была отменена.



19 октября в отставку ушла министр внутренних дел Суэлла Браверман, заявив, что она отправила официальный документ коллеге со своей личной электронной почты, нарушив правила. В письме премьеру она написала об опасениях по поводу «направления, в котором движется правительство», и заявила, что они «нарушили ключевые обещания, данные избирателям».

