Британия усилит украинское ПВО, вопрос дальнобойных ракет еще обсуждается — Сунак

8 февраля, 22:47
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Риши Сунак (Фото:REUTERS/Peter Nicholls)

Риши Сунак (Фото:REUTERS/Peter Nicholls)

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что его страна намерена усилить ПВО Украины, но вопрос дальнобойных ракет еще обсуждается.

"И об этом мы ведем разговор в последнее время, а именно о том, как мы можем обеспечить противовоздушную оборону для защиты украинского населения", - заявил Сунак.

Он отметил, что для решающей победы на поле боя Украине крайне необходимы дальнобойные ракеты, о чем ему сообщил, в частности президент Владимир Зеленский.

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«В этом отношении разговоры продолжаются. Надеюсь, что Британия будет занимать лидерскую позицию по этому вопросу», — заявил Сунак.

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Ранее Сунак заявил, что ВСУ будут использовать танки Challenger 2 на фронте уже в следующем месяце.

Также он подтвердил, что британские инструкторы начнут обучение украинских морских пехотинцев и пилотов самолетов.

Он также не исключил начало поставок военных самолетов для ВСУ.

https://www.youtube.com/watch?v=X4HmXjb0nNE
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Великобритания Вооружение Военная помощь Поставки оружия ПВО Война в Украине Война России против Украины ПВО Украины Риши Сунак

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