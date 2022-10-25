Риши Сунак оставил министром обороны Британии Бена Уоллеса 25 октября, 19:59 Риши Сунак стал новым премьер-министром Великобритании (Фото:REUTERS/Henry Nicholls)

Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак повторно назначил Бена Уоллеса министром обороны, а Джеймса Клеверли — министром иностранных дел. Об этом сообщает The Guardian.

Также Суэлла Брэверман снова назначена министром внутренних дел, несмотря на то, что на прошлой неделе она ушла в отставку, заявив, что отправила коллеге официальное письмо с личной электронной почты. Джереми Хант сохранил пост канцлера казначейства. Доминик Рааб, который был вице-премьером и министром юстиции при Борисе Джонсоне, также вернулся к своим старым обязанностям.



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Бывшая конкурентка Сунака за пост премьера Пенни Мордонт снова назначена главой Палаты общин.

Риши Сунак 25 октября официально назначен премьер-министром Великобритании. Он стал самым молодым главой британского правительства и первым премьером азиатского происхождения. Сунак остался единственным кандидатом с высоким уровнем поддержки после того, как его соперница Пенни Мордонт объявила, что выходит из гонки.

20 октября Лиз Трасс объявила о своей отставке после 45 дней на посту премьера Британии.



Назначенный Трасс министр финансов Кваси Квартенг в сентябре объявил о новом бюджете, который предусматривал самое масштабное за последние полвека снижение налогов. Решение вызвало падение фунта до рекордного минимума и критику со стороны МВФ. 14 октября Трасс уволила Квартенга, а часть экономического пакета, в частности, снижение налога на прибыль для бизнеса, была отменена.

