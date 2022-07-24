Выборы в Великобритании. Конкурент Лиз Трасс назвал себя аутсайдером в борьбе за должность премьер-министра 24 июля, 10:31 Риши Сунак (Фото:REUTERS/Peter Nicholls)

Бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак назвал себя аутсайдером в борьбе за должность премьер-министра страны. Его конкурентка — министр иностранных дел Лиз Трасс.



Об этом сообщает Reuters.

Сунак был лидером в ходе всех раундов голосования среди депутатов-консерваторов. Однако когда в финал вышли он и Трасс, последняя по состоянию на 21 июля опередила его уже на 24%, согласно опросу британской международной компании YouGov.

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«Не сомневайтесь, я аутсайдер. Силы хотят, чтобы это было коронацией другого кандидата, но я думаю, что члены [партии] хотят иметь выбор и готовы слушать», — сказал Сунак в своем выступлении в английском городе Грантем.

Если Трасс победит на выборах, то станет третьей женщиной-премьер-министром Британии после Маргарет Тэтчер и Терезы Мэй, если победит Сунак — то Британию впервые возглавит лидер индийского происхождения.

20 июля Лиз Трасс и Риши Сунак вышли в финал голосования за следующего лидера Консервативной партии, которое проходило в несколько раундов среди депутатов-тори. Теперь за победителя будут голосовать 160 тысяч членов Консервативной партии по всей Великобритании. Имя нового лидера политсилы и премьера объявят 5 сентября.

Борис Джонсон, который активно поддерживал Украину с начала полномасштабного вторжения России, 7 июля объявил, что подает в отставку с поста премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Он намерен остаться на должности премьера до осени, пока не будет избран новый лидер политсилы, который заменит его на посту.

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Начиная с 5 июля количество отставок в британском правительстве и правящей Консервативной партии превысило 50, сообщает BBC. Министры, среди которых бывшие соратники Джонсона, призывали премьера добровольно уйти в отставку.



Первыми 5 июля подали в отставку канцлер казначейства Риши Сунак и министр здравоохранения Саджид Джавид.



Скандал разгорелся после того, как член Консервативной партии Крис Пинчер подал в отставку с поста заместителя главного кнута из-за обвинений в том, что он пьяным домогался до двух мужчин в клубе в центре Лондона. В своем письме он заявил, что слишком много выпил и «поставил себя и других в неловкое положение».



Позже в таблоидах появились новые обвинения против Пинчера, в том числе о его поведении по отношению к двум депутатам-консерваторам. Сам он эти обвинения отрицал.

Незадолго до отставки первых министров Борис Джонсон сказал, что назначение Пинчера было ошибкой, и принес свои извинения.



Пресс-секретарь британского премьера признал, что его информировали о жалобе на Пинчера в 2019 году. Несмотря на это, Джонсон снова назначил Пинчера на должность в феврале 2022 года. Представитель Даунинг-стрит предположил, что Джонсон мог забыть, что его информировали о жалобе. До этого на Даунинг-стрит несколько дней утверждали, что премьер не знал о конкретных обвинениях в отношении Пинчера.



6 июня Борис Джонсон получил вотум доверия от депутатов-консерваторов и сохранил свой пост. За премьера проголосовали 58,8% депутатов. Голосование проходило на фоне скандала вокруг вечеринок на Даунинг-стрит во время локдауна. Повторный вотум недоверия премьеру нельзя было инициировать в течение 12 месяцев.

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