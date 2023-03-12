Противодействие военной силе Китая. Сунак встретится с Байденом и премьером Австралии, чтобы завершить соглашение об атомных подводных лодках 12 марта, 08:23 Премьер-министр Великобритании Риши Сунак (Фото:REUTERS/Hannah McKay)

В воскресенье, 12 марта, премьер-министр Великобритании Риши Сунак посетит США, чтобы встретиться с президентом Америки Джо Байденом и премьером Австралии Энтони Альбанезе, чтобы завершить детали соглашения об атомных подводных лодках, направленного на противодействие Китаю.

Об этом сообщает издание Reuters.

Издание отмечает, что в 2021 году Британия, США и Австралия объявили о плане AUKUS в рамках усилий по противодействию растущему военному присутствию Китая в Индийско-Тихоокеанском регионе.

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Ожидается, что на встрече в Сан-Диего в понедельник, 13 марта, будут приняты решения относительно следующих шагов, чтобы предоставить Австралии атомные подлодки.

Ранее Сунак высоко оценил альянс AUKUS и сказал, что подобные партнерства являются примером подхода Великобритании.

«Я еду в Соединенные Штаты, чтобы запустить следующий этап программы атомных подлодок AUKUS, проекта, который создает связи с нашими ближайшими союзниками и обеспечивает безопасность, новые технологии и экономическое преимущество. В неспокойные времена глобальные альянсы Великобритании являются нашим крупнейшим источником силы и безопасности», — отметил британский премьер.

Издание добавляет, что согласно начальному соглашению AUKUS, объявленному в 2021 году, Соединенные Штаты и Британия согласились предоставить Австралии технологии и возможности для атомных подлодок.

Отмечается, что в понедельник, 13 марта, Великобритания также опубликует обновленную информацию о своей безопасности, обороне и внешней политике, известной как Интегрированный обзор, в которой будет описано, как она будет реагировать на мир, где растут угрозы.