Риши Сунак заявил, что будет бороться за должность премьера Британии. До этого СМИ писали о его встрече с Джонсоном 23 октября, 13:00 Риши Сунак (Фото:REUTERS/Henry Nicholls/File Photo)

Экс-канцлер казначейства Великобритании Риши Сунак официально выдвинул свою кандидатуру на должность премьер-министра. По подсчетам Sky News, его поддержали 124 депутата парламента от тори.

Так, Сунак уже во второй раз побороться за пост главы британского правительства. Публично его поддержали, в частности, бывший глава МИД Доминик Рааб и экс-министр здравоохранения Саджид Джавид.

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«Я хочу исправить нашу экономику, объединить нашу партию и сделать все для нашей страны», — сказал Сунак, объясняя, почему он выдвигает свою кандидатуру.



Ранее BBC сообщило, что Сунак провел переговоры с бывшим премьером Борисом Джонсоном на фоне сообщений о его планах также бороться за должность. Детали не разглашаются. По подсчетам телеканала, экс-лидер тори не преодолевает порог в 100 голосов — его поддерживают 53 консерватора. Однако накануне СМИ писали, что у Джонсона уже есть необходимое количество голосов.

Первой об участии в борьбе за должность премьер-министра Британии объявила лидер Палаты общин Пенни Мордонт. Сейчас ее поддерживают только 23 депутата, пишет BBC. Однако телеканал знает мнение только 204 из 357 членов парламента от Консервативной партии — остальные еще должны озвучить позицию.

У кандидатов есть время до 24 октября, чтобы получить достаточную поддержку и попасть в следующий этап выборов. Если только кого-то одного поддержат 100 депутатов, он становится победителем. Если нескольких, то проведут онлайн-голосование среди членов Консервативной партии и объявят результаты 28 октября.



20 октября Лиз Трасс объявила о своей отставке после 45 дней на посту премьера Британии. Глава парламентской группы внутри Консервативной партии сэр Грэм Брэди сообщил, что новый лидер правящей Консервативной партии может быть избран до 31 октября.

Назначенный Трасс министр финансов Кваси Квартенг в сентябре объявил о новом бюджете, который предусматривал самое масштабное за последние полвека снижение налогов. Решение вызвало падение фунта до рекордного минимума и критику со стороны МВФ. 14 октября Трасс уволила Квартенга, а часть экономического пакета, в частности, снижение налога на прибыль для бизнеса, была отменена.

19 октября в отставку ушла министр внутренних дел Суэлла Браверман, заявив, что она отправила официальный документ коллеге со своей личной электронной почты, нарушив правила. В письме премьеру она написала об опасениях по поводу «направления, в котором движется правительство», и заявила, что они «нарушили ключевые обещания, данные избирателям».

