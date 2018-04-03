Риос Монтт: ультраправый диктатор Гватемалы, так и не понесший наказания за геноцид

В 2013 Риоса Монтта (на переднем плане) приговорили к 80 годам тюрьмы, но приговор так и не был исполнен

1 апреля в столице Гватемалы на 92-м году жизни умер Риос Монтт - бывший диктатор, жертвами чисток которого в начале 1980-х стали тысячи людей.

НВ рассказывает о его системе взглядов, получившей название "риосмонттизм", захвате власти диктатором и устроенном им геноциде, а также о том, как после этого ему удалось остаться влиятельным политиком и избежать наказания.

Путь к власти

Риос Монтт родился 16 июня 1926 года в городе Уэуэтенанго в Гватемале в многодетной семье разорившегося сельского торговца. Он закончил школу военной полиции и Военную академию, получив звание офицера сухопутных войск. В марте - июле 1950 года проходил спецкурс в Школе Америк - специализированном военно-учебном заведении, которое содержало правительство США и которое во время "холодной войны" готовило кадры для антикоммунистических режимов. В 1954 году участвовал в организованном ЦРУ государственном перевороте в Гватемале, в результате которого был свергнут президент Хакобо Арбенс.

После переворота Риос Монтт стремительно сделал карьеру в армии. В 1968 году он стал заместителем начальника штаба, а в 1970 был назначен бригадным генералом и начальником штаба гватемальской армии.

В 1973 году он координировал жесткое подавление аграрных протестов в Сансирисае в департаменте Халапа.

Похороны Риоса Монтта, 1 апреля 2018 года / Фото: EPA

В 1974 году Риос Монтт принял участие в президентских выборах Гватемалы, причем его кандидатуру выдвинул левоцентристский Национальный оппозиционный фронт - коалиция христианских демократов, революционных демократов и социал-демократов. Этот союз был вызван взаимной заинтересованностью - левые политики нуждались в харизматическом лидере, а Риос Монтт - в партийно-политической базе. Кроме того, он враждебно относился к представителям традиционной военной и политической элиты. Выборы он проиграл и до 1977 года служил военным атташе в посольстве Мадрида. В своем поражении Риос Монтт обвинил заговор католической церкви и меньшинства майя.

Риос Монтт еженедельно по воскресеньям выступал с евангелическими телерадиопроповедями, он утверждал, что христианин должен держать Библию в одной руке и автомат - в другой

23 марта 1982 года при поддержке полковников Гордильо Мартинеса и Мальдонадо Схаада Риос Монтт отстранил от власти президента Ромео Лукаса Гарсию. С 10 июня 1982 года по 8 августа 1983 года Риос Монтт правил единолично.

Риосмонттизм и геноцид

Президент Риос Монтт провозгласил "принцип боба и пули": если ты с нами, мы тебя накормим, если нет, мы тебя убьем. Военно-политической опорой режима Риоса Монтта стали так называемые Патрули гражданской самообороны, численность которых составляла около миллиона человек. "Патрулерос" активно участвовали в боях гражданской войны и репрессиях и нанесли ряд поражений партизанам. В первый же месяц правления Риоса Монтта были "временно приостановлены" конституционные гарантии в сельской местности и учреждены суды, которые могли приговаривать к смерти всех, кого подозревали в симпатии к партизанам.

Группа протестующих требует правосудия для жертв геноцида перед гватемальским судом, 13 октября 2017 года / Фото: EPA

Больше всего пострадал от репрессий коренной народ майя, так как многих из них подозревали в симпатии к партизанскому движению или участию в нем. По разным данным, во время правления Риоса Монтта погибло от 75 тысяч до более чем 200 тысяч человек.

За несколько лет до захвата власти - в 1978 году - Риос Монтт сменил религию, перейдя из католицизма в протестантскую Церковь слова, из-за того, что в латиноамериканском католицизме 1970-х заметным влиянием пользовалась левоориентированная теология освобождения. Риос Монтт еженедельно по воскресеньям выступал с евангелическими телерадиопроповедями, он утверждал, что христианин должен держать Библию в одной руке и автомат - в другой.

Риос Монтт провозгласил "принцип боба и пули": если ты с нами, мы тебя накормим, если нет, мы тебя убьем.

Политический режим Риоса Монтта - это ультраправый радикализм. Он опирался на гватемальское крестьянство и позиционировал себя как выразитель его интересов. Риосмонттизм - это синтез авторитарного популизма, ультраправого антикоммунизма и христианского фундаментализма с личной харизмой его основателя.

Хотя США поддерживали Риоса Монтта за антикоммунизм, в администрации Рейгана считали его недостаточно надежным. В итоге в 1983 году Штаты поддержали очередной переворот в Гватемале, в результате которого Риос Монтт был смещен. Однако и после смещения Риос Монтт сохранил значительную популярность среди крестьянства, в первую очередь среди бывших патрулерос и их семей.

Попытки вернуться к власти после свержения и избежание наказания за геноцид

После окончания гражданской войны в Гватемале Риос Монт попытался снова баллотироваться на пост президента. однако в 1990 году его кандидатуру отклонил Конституционный суд.

В 1994 года Риоса Монтта избрали в парламент Гватемалы от созданной им партии Гватемальский республиканский фронт (FRG).

В 2003 году Риос Монтт снова попытался баллотироваться на пост президента, а судебные инстанции - заблокировать его выдвижение. После этого бывший диктатор обратился к своим сторонникам из FRG по радио, и 24 июля 2003 года они устроили беспорядки на улицах столицы Гватемалы, событие получило название Черный четверг.

В июле 2003 года сторонники Риоса Монтта устроили беспорядки на улицах столицы Гватемалы / Фото: EPA

Беспорядки вынудили власти допустить Риоса Монтта до выборов, на которых он занял третье место получив 19% голосов.

В 2008-2012 году Риос Монтт был депутатом от FRG, а затем формально отошел от дел. В 2012 году он утратил депутатскую неприкосновенность, и его привлекли к суду по обвинению в геноциде о военных преступлениях. Риос Монтт отказался признавать вину и заявил, что "никогда не отдавал приказов об уничтожении целых этнических групп".

В 2013 году суд приговорил Риоса Монтта к 50 годам заключения за геноцид и еще к 30 годам за преступления против человечности. Однако приговор отменил Конституционный суд Гватемалы.

В январе 2015 года судебный процесс против Риоса Монтта возобновили, но в ноябре 2016 года он был прекращен в связи с "недееспособностью" обвиняемого.

НВ