В Рио-де-Жанейро погибли по меньшей мере 60 человек во время полицейской операции (Фото: REUTERS/Aline Massuca)

В результате масштабной операции бразильских силовиков в фавелах Рио-де-Жанейро, что в Бразилии, погибли по меньшей мере 64 человека, сообщает Guardian во вторник, 28 октября.

Отмечается, что это «самый кровавый день для Рио-де-Жанейро».

Более 2500 полицейских и спецназовцев ворвались в фавел, расположенных вблизи международного аэропорта, где действует одна из крупнейших криминальных группировок страны.

Операция началась утром и привела к интенсивным перестрелкам.

Фото: REUTERS/Aline Massuca

Наркоторговцы из группировки Красное командование открыли огонь и подожгли баррикады и автомобили, когда полицейские, военные и спецназовцы начали операцию около 4 утра. Преступники впервые применили дроны для сброса взрывчатки на силовиков, добавляет Guardian.

Десятки раненых доставили в местные больницы, среди них восемь полицейских.

Операция продолжается, но уже арестованы более 80 человек и изъято более 40 автоматов.

Guardian напомнило, что наибольшее количество погибших во время одной полицейской операции зафиксировали в мае 2021 года. Тогда полиция провела рейд в другой фавеле, которая находилась под контролем боевиков Красного командования, в результате чего погибли 28 человек.