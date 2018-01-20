"Римский папа" французской кухни. Великий Бокюз умер в возрасте 91 года

На 91 году жизни умер легендарный шеф-повар и ресторатор Поль Бокюз, которого называют "римским папой" французской кухни

Об этом сообщает Associated Press.

A great respect and à Big sadness today for Paul Bocuse... RIP Chef! pic.twitter.com/teJvC4jc8v — Goulc'hen Guillou (@GOULCHEN) 20 января 2018 г.

Один из близких семьи сообщил, что Поль Бокюз скончался в деревне Коллонж-о-Мон-д’Ор под Лионом — в том доме, где он родился и где находится его знаменитый трехзвездный ресторан. Шеф-повар страдал болезнью Паркинсона.

Поль Бокюз родился в семье потомственных кулинаров, которые вели дело еще с XVII века. Сам он стал одним из основоположников "новой кухни" ("nouvelle cuisine"), в которой используется меньше жиров, чем в традиционной, и особое внимание уделяется свежести и качеству ингредиентов.

Основанный им в 1987 году Золотой Бокюз, который проходит раз в два года в Лионе, считается одним из самых престижных международных конкурсов поваров.

С 1965 года Поль Бокюз сохранял за собой три мишленовские звезды.

В 1975 году Поля Бокюза наградили орденом Почетного Легиона. Тогда он создал свой знаменитый суп с черными трюфелями, названный по инициалам президента Валери Жискара д’Эстена — VGE. Этот суп шеф считал одним из своих главных достижений.

В 1989 году знаменитый французский ресторанный гид Gault et Millau назвал Бокюза шеф-поваром века.

В 2011 году шеф-поваром века его признал Кулинарный институт Америки (CIA).

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