Должен одобрить Шольц. Компания Rheinmetall подала заявку правительству Германии о продаже танков Leopard 1 Украине 25 апреля, 22:49 Цей матеріал також доступний українською Танк Leopard 1 (Фото:Rainer Lippert/Wikipedia)

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall хочет продать 88 танков Leopard 1 Украине и для этого обратился с заявкой к правительству Германии. Об этом сообщает Die Welt со ссылкой на собственные источники.

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Отмечается, что Rheinmetall подал запрос на поставку Leopard Украине в конце прошлой недели. По данным СМИ, сумма сделки может составить 115 миллионов евро.

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«Канцлер Олаф Шольц теперь также должен принять решение об экспорте боевых танков типа Leopard в Украину», — пишет издание.

Танк Leopard 1 был разработан компанией Porsche в Западной Германии и впервые поступил на вооружение в 1965 году. Leopard 1 — это предшественник Leopard 2, который в настоящее время используется армией ФРГ.

Ранее СМИ сообщали, что правительство Германии «в ближайшее время» примет решение о поставках Украине 100 боевых машин пехоты Marder, разрешение на которые запросил оборонный концерн Rheinmetall.

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