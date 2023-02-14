Россия впервые за последние 30 лет начала выводить в море корабли с ядерным оружием — разведка Норвегии 14 февраля, 08:58 В Норвегии заявили, что тактическое ядерное оружие РФ представляет серьезную угрозу (Фото:flot.com)

Россия начала выводить в море свои корабли Северного флота с тактическим ядерным оружием на борту впервые за последние 30 лет.

Об этом говорится в ежегодном докладе разведки Норвегии (NIS).

В документе отмечается, что во времена СССР военные корабли Северного флота регулярно выходили в море с ядерным оружием, но со времен холодной войны такие случаи не фиксировались.

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«Ключевая часть ядерного потенциала находится на подводных лодках и надводных кораблях Северного флота. Тактическое ядерное оружие представляет собой особенно серьезную угрозу в нескольких оперативных сценариях, в которых могут участвовать страны НАТО», — отметили в норвежской разведке.

Там добавили, что Россия обладает также подводным потенциалом, противоспутниковым оружием и кибернетическими средствами, которые могут угрожать Норвегии и НАТО.

«Сохраняющаяся напряженность в отношениях между Россией и Западом означает, что Россия по-прежнему будет представлять наибольшую ядерную угрозу для НАТО, а значит, и для Норвегии. Нельзя исключать, что локальная война может перерасти в более широкий конфликт с прямым военным участием России, США, НАТО и Норвегии», — подчеркнули там.

В докладе также говорится, что Россия будет поддерживать, модернизировать и развивать свой ядерный арсенал, однако в ближайшие годы не ожидается существенных изменений в российской ядерной доктрине.

В декабре 2022 года российский диктатор Владимир Путин заявил, что угроза ядерной войны «нарастает».

В украинской разведке заявляли, что считают угрозу применения Россией тактического ядерного оружия против Украины «очень высокой». В то же время, по мнению главы ГУР Кирилла Буданова, в ближайшее время Россия не нанесет ядерного удара.