Взрывы на железной дороге в России. Разведка Британии объяснила, какими могут быть последствия «диверсий» 5 мая, 09:33 1 мая в Брянской области РФ товарный поезд сошел с рельсов, начался пожар (Фото:Baza)

Инциденты на железной дороге в приграничных с Украиной районах России, вероятно, продолжатся, поскольку защитить настолько большую сеть путей непросто. Давление на силовиков могут усилить, считают в Минобороны Великобритании.

Об этом говорится в сводке разведки за пятницу, 5 мая.

Там заявили, что связанные с диверсиями неизвестных аварии, которые в последнее время произошли на российской железной дороге, почти наверняка привели к кратковременным локальным перебоям в передвижении военных поездов РФ.

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"И хотя бригады железнодорожных войск способны быстро восстановить железнодорожное сообщение, эти инциденты усилят давление на силы внутренней безопасности России, которые, вероятнее всего, будут неспособны полностью защитить огромную и уязвимую железнодорожную сеть от нападений", — считают британцы.

1 мая в результате подрыва железной дороги в Брянской области РФ сгорели тепловоз и четыре вагона, а из баков вытекли 12 тонн дизельного топлива. Второй аналогичный инцидент произошел на следующий день: с путей сошло 20 вагонов.