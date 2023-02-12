Создает армию шпионов-«камикадзе». РФ вербует британских чиновников и разведчиков — The Sun 12 февраля, 08:26 Флаг Великобритании (Фото:Matt Milton/Unsplash)

Президент РФ Владимир Путин приказал российским спецслужбам усилить вербовку шпионов-«камикадзе» в Великобритании, чтобы помешать передаче будущей военной помощи Украине и посеять хаос в стране. РФ будет пытаться переманить на свою сторону чиновников и бывших разведчиков страны, сообщает издание The Sun, ссылаясь на источники в российской разведке.

В электронных письмах издание источник в российской разведке предположил, что Москва «усилит тайную работу с тайными осведомителями» по всей Британии.



Бывшие сотрудники британской разведки заявили, что Британия является «главной» мишенью, и Россия будет делать все возможное, чтобы «получить доступ к людям и вернуть агентов в полезные места».

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«Другое направление — усилить тайную работу с тайными информаторами во всех сферах общества Британии, главным образом среди государственных служащих и политиков всех рангов — включая тех, кто заседает в парламенте и членов лордов», — говорится в электронном письме.

Издание отмечает, что РФ будет искать британских чиновников, готовых пойти на самопожертвование и участвовать в российских диверсиях. Также особое внимание будет уделено активистам международных студенческих молодежных движений, профсоюзов, лидерам различных религиозных общин.

Источник издания в российских спецслужбах заявил, что потенциальных агентов можно обнаружить, «усилив слежку за дипломатическим персоналом российского посольства и консульств».

Бывший офицер разведки MI5 Энни Машон рассказала, что она не сомневается в попытке россиян проникнуть в Британию. По ее словам, Кремль будет искать людей, симпатизирующих российскому делу и предлагать огромные суммы денег в обмене на «увлекательный» образ жизни шпиона.

Также Машон заявила, что россияне, возможно, прибегают к тактике «холодной войны».

«Это может быть возвращением в старые плохие времена холодной войны, когда Великобритания, например, расследовала дела сотни тысяч британских граждан за политическую подрывную деятельность», — отметила офицерка.

Энни также предупредила, что российские спецслужбы могут шантажировать «скомпрометированных» лиц.