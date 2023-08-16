Пять политиков Болгарии, среди которых экс-премьер, получили охрану из-за угроз РФ — СМИ 16 августа, 11:52 Бывший премьер Болгарии Петков подтвердил наличие у него охраны, но не назвал причину (Фото:Kiril Petkov/Facebook)

Пять высокопоставленных политиков Болгарии, среди которых бывший премьер-министр Кирилл Петков, получили охрану из-за угроз со стороны России, пишет Novinite со ссылкой на болгарское агентство BNR.

По данным источников издания, угрозы исходят от российских служб и тех, кто связан с Россией.

Сигнал был получен на прошлой неделе. Тогда Межведомственная комиссия, в которую входят глава Службы национальной безопасности Болгарии, глава Государственного агентства национальной безопасности и главный секретарь Министерства внутренних дел страны, приняла решение о выделении политикам охраны.

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Сопредседатель парламентской группы Мы продолжаем перемены — Демократическая Болгария Петков подтвердил, что охрана у него есть, но не дал более подробной информации.

Другие политики отказались от комментариев.

В СНБ также отказались комментировать решение о выделении охраны. Там сослались на то, что это закрытая информация.

В начале года издание Welt опубликовало расследование. котором говорилось о том, что в один из решающих периодов войны после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Болгария тайно поддерживала Киев. На официальном уровне София не декларировала предоставление военной помощи украинской армии.

В это момент свою позицию проявил Петков, который тогда был премьер-министром страны. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что в то время как некоторые члены болгарской коалиции встали на сторону России, Петков решил «быть на правильной стороне истории и помочь нам защититься от гораздо более сильного врага».