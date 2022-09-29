Готовят для мобилизованных. РФ свозит к границам Украины технику со всей страны — CIT 29 сентября, 11:03 Аналитики заметили передвижение военной техники по всей территории РФ (Фото:Генштаб)

По данным Conflict Intelligence Team, Россия свозит к границам Украины военную технику с территории всей страны. Ее готовят для мобилизованных.

Об этом в интервью Настоящему времени сообщил аналитик CIT Кирилл Михайлов.

По его словам, перемещение техники уже после объявления мобилизации свидетельствует о том, что ее не готовили заранее.

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Михайлов отметил, что если в РФ хотят мобилизовать миллион человек, то на мобилизационных складах им точно не хватит вооружения. В то же время, если технику начнут оперативно восстанавливать, ее качество и надежность будет вызывать сомнение.

Он добавил, что при текущей интенсивности темпов боевых действий танков России должно хватить на пару лет войны.

«Но эти подсчеты были произведены до масштабных наступлений, в первую очередь в районе Изюма, где уничтоженны либо затрофеенны достаточно современные танки. России их заменить нечем. Россия может достать какой-нибудь Т-72 с хранения и починить. Но чтобы такой танк модернизировать — установить тепловизор, систему управления огнем, нормальный наблюдательный прибор командира — не хватает мощностей и хватать не будет. Придется искать альтернативные каналы поставок. И это, конечно, для России будет проблематично», — сказал Михайлов.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил в стране «частичную мобилизацию». Министр обороны РФ Сергей Шойгу после оглашения мобилизации говорил, что в армию собираются призвать 300 тысяч резервистов. По данным СМИ, диктатор хочет призвать миллион россиян на войну против Украины.

