РФ провела учения по нанесению массированного ядерного удара 26 октября, 14:41 В РФ утверждают, что учения предусматривали «ответ на ядерный удар противника» (Фото:mil.ru)

В среду, 26 октября, РФ отчиталась о проведении учений по нанесению массированного ядерного удара при участии главы кремлевского режима Владимира Путина.

Об этом сообщила российская пропаганда со ссылкой на заявление министра обороны страны Сергея Шойгу.

Как утверждается, учения предусматривали «ответ на ядерный удар противника».

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«По полигону Кура на Камчатке произведены пуски межконтинентальной баллистической ракеты Ярс с государственного испытательного космодрома Плесецк и баллистической ракеты Синева из акватории Баренцева моря. К осуществлению задач также привлекались самолеты дальней авиации Ту-95МС, выполнившие пуски крылатых ракет воздушного базирования», — говорится на сайте Кремля.

На фоне успехов ВСУ на фронте российский диктатор Владимир Путина все чаще прибегает к шантажу Украины и мирового сообщества, недвусмысленно намекая на свою «готовность» применить ядерное оружие.

В ответ на это президент Владимир Зеленский призвал НАТО не ждать, пока РФ реализует свои угрозы, а принять превентивные меры.

В свою очередь глава Белого дома Джо Байден заявил, что использование против Украины тактического ядерного оружия будет для Кремля "очень серьезной ошибкой".

Тем временем Москва организовала кампанию по дезинформации, обвинив Киев в якобы намерении взорвать так называемую «грязную бомбу», чтобы «дискредитировать» РФ.