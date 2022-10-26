РФ провела учения по нанесению массированного ядерного удара

26 октября, 14:41
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В РФ утверждают, что учения предусматривали «ответ на ядерный удар противника» (Фото:mil.ru)

В РФ утверждают, что учения предусматривали «ответ на ядерный удар противника» (Фото:mil.ru)

В среду, 26 октября, РФ отчиталась о проведении учений по нанесению массированного ядерного удара при участии главы кремлевского режима Владимира Путина.

Об этом сообщила российская пропаганда со ссылкой на заявление министра обороны страны Сергея Шойгу.

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Как утверждается, учения предусматривали «ответ на ядерный удар противника».

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«По полигону Кура на Камчатке произведены пуски межконтинентальной баллистической ракеты Ярс с государственного испытательного космодрома Плесецк и баллистической ракеты Синева из акватории Баренцева моря. К осуществлению задач также привлекались самолеты дальней авиации Ту-95МС, выполнившие пуски крылатых ракет воздушного базирования», — говорится на сайте Кремля.

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На фоне успехов ВСУ на фронте российский диктатор Владимир Путина все чаще прибегает к шантажу Украины и мирового сообщества, недвусмысленно намекая на свою «готовность» применить ядерное оружие.

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В ответ на это президент Владимир Зеленский призвал НАТО не ждать, пока РФ реализует свои угрозы, а принять превентивные меры.

В свою очередь глава Белого дома Джо Байден заявил, что использование против Украины тактического ядерного оружия будет для Кремля "очень серьезной ошибкой".

Тем временем Москва организовала кампанию по дезинформации, обвинив Киев в якобы намерении взорвать так называемую «грязную бомбу», чтобы «дискредитировать» РФ.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Военные учения Ядерное оружие Российская агрессия Ядерная угроза Российские военные провокации Война России против Украины

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