РФ пытается выкупить у стран Центральной Азии снаряды к советской артиллерии — ГУР

13 сентября, 11:30
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Больше всего ВС РФ интересуют снаряды к РСЗО Ураган и САУ Пион (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Больше всего ВС РФ интересуют снаряды к РСЗО Ураган и САУ Пион (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Из-за интенсивных обстрелов украинских городов российские войска столкнулись с острой нехваткой боеприпасов, в связи с чем РФ пытается выкупить у стран Центральной Азии снаряды к советским артиллерийским системам.

Об этом во вторник, 13 сентября, сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

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«Кремль пытается использовать в войне против Украины ресурсы стран Центральной Азии. В первую очередь РФ интересует возможность пополнить запасы советских боеприпасов и запчастей к военной технике. Недавно федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФ обратилась в министерство обороны Республики Таджикистан с запросом о передаче 220-мм реактивных снарядов к РСЗО Ураган. Также россиян интересуют боеприпасы к 203-мм САУ Пион и двигатели УТД-20 для БМП-1 и БМП-2, в большом количестве хранящиеся на военных складах Таджикистана», — рассказали в ГУР.

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Кроме того, россияне предлагают отставным военнослужащим и сотрудникам МВД Таджикистана подписать контракты, чтобы принять участие в войне против Украины.

Тем временем ВСУ продолжают свое контрнаступление, начавшееся 29 августа, освобождая украинские территории сразу на нескольких направлениях.

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Силы обороны удерживают Антоновский мост и другие переправы через Днепр в Херсонской области под огневым контролем, не давая оккупантам восстановить критически важные для них маршруты.

Таким образом они заблокировали переброску российских войск, что серьезно снизило возможности ВС РФ в этом регионе.

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Кроме Херсонской, активное контрнаступление началось также и в Харьковской области.

И хотя в Генштабе ВСУ информацию о его ходе стараются не комментировать, на сегодняшний день уже известно об освобождении целого ряда территорий общей площадью более 6000 кв. км, в том числе ключевые для РФ Балаклею, Купянск и Изюм.

В свою очередь украинские партизаны продолжают ликвидацию прокремлевских коллаборантов, добровольно согласившихся работать на российских захватчиков.

На фоне этого оккупанты решили отказаться от проведения на временно подконтрольных им территориях псевдореферендума о «присоединении» к РФ.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Таджикистан Артиллерия Боеприпасы Центральная Азия Война России против Украины

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