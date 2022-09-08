Россия встанет перед выбором: продолжать оставаться империей или окончательно развалиться — Огрызко

8 сентября, 16:21
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Пазл в виде карты России, разделенной на регионы (Фото:REUTERS/Anton Vaganov)

Пазл в виде карты России, разделенной на регионы (Фото:REUTERS/Anton Vaganov)

Владимир Огрызко, бывший министр иностранных дел Украины и руководитель Центра исследования России в интервью Радио НВ спрогнозировал, что Россия встанет перед выбором: продолжать оставаться империей или окончательно развалиться.

В эфире Радио НВ Огрызко подчеркнул, что политическая карьера российского диктатора Владимира Путина подходит к концу и заявил, что Украине стоит задуматься «что мы будем делать когда Россия встанет перед выбором: продолжать оставаться империей или окончательно безвозвратно развалиться».

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«Россияне воспитаны на рабских, отнюдь не либеральных традициях. Поэтому в очень незначительной исторической перспективе Россия прекратит существовать в той форме, в которой существует сегодня», — уверен экс-глава МИД Украины.

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В мае Огрызко прогнозировал, что распад России начнется в ближайшие два года.

В конце августа советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью Радио НВ заявил, что цивилизованный мир уже практически решил, что Россия не должна существовать в том виде, в каком она существует сейчас, в будущем.

24 августа министр обороны Украины Алексей Резников выразил убеждение, что после окончания войны Россия развалится на отдельные государства, а Украина сохранит суверенитет и независимость.

В конце июля секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что для России война закончится потерей колоний, которые она в свое время захватила и лишила их языка и истории.

Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   Россия Украина-Россия Владимир Огрызко Радио НВ распад России

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