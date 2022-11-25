РФ потратила почти две трети своих боеприпасов, теперь ее наступательная активность снизилась — разведка Эстонии 25 ноября, 17:53 Эстонская разведка считает, что Россия сейчас накапливает боеприпасы, чтобы использовать их в новых весенних атаках (Фото:Воздушное командование Восток)

Войска РФ израсходовали почти две трети своих боеприпасов в Украине, утверждает глава разведцентра Сил обороны Эстонии Марго Гросберг. Из-за этого, по его данным, снизилась наступательная активность оккупантов.

Об этом сообщает ERR.

«РФ израсходовала примерно две трети имеющихся у нее боеприпасов, или чуть меньше этого», — сказал Гросберг во время брифинга в Минобороны Эстонии.

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По его данным, из-за сокращения запасов боеприпасов в последние недели наблюдается снижение наступательной активности российских подразделений. Однако он добавил, что «для ограниченных операций и при экономном расходовании боеприпасов России хватит еще примерно на месяц».

Эстонская разведка считает, что Россия сейчас накапливает боеприпасы, чтобы использовать их в новых весенних атаках. Именно из-за нехватки боеприпасов Россия пытается закупить ракеты и беспилотники у Ирана и Северной Кореи, а также вывозит боеприпасы из Беларуси, отметил Гросберг.

По данным разведки, в ноябре Иран планирует поставить России еще более 200 боевых дронов.

Телеканал CNN сообщал, что власти Ирана намерены также поставить кремлевскому режиму для войны против Украины 1000 баллистических ракет малой дальности класса «земля-земля».

В украинской разведке считают, что Иран согласился передать России тысячу единиц военной техники, но речь, по их даннным, идет не только о ракетах, а и о иранских дронах.