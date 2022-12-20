Лукашенко заявил, что Беларусь поставила на боевое дежурство российские С-400 и Искандеры 20 декабря, 09:34 РФ пообещала Беларуси эти ракетные комплексы еще полгода назад (Фото:mil.in.ua)

Режим Александра Лукашенко поставил на боевое дежурство в Беларуси полученные от РФ ЗРК С-400 и оперативно-тактические ракетные комплексы Искандер.

Об этом он заявил в ходе встречи с российским диктатором Владимиром Путиным, которая состоялась в Минске в понедельник, 19 декабря.

«Благодарю вас, Владимир Владимирович, что по всем темам мы нашли взаимопонимание, поддержку, и приняли нужные решения. Особая вам благодарность, и не только от военных, за то, что вы выполнили свое обещание. Мы сегодня поставили на боевое дежурство комплекс С-400, который вы передали Беларуси. И самое главное — комплекс Искандер, который вы также пообещали полгода назад», — заявил Лукашенко.

Видео дня

Кроме того, он сообщил, что РФ будет готовить белорусских летчиков для управления самолетами, несущими «боеприпасы со специальной боевой частью».

«Подчеркну, что такая форма сотрудничества — не наше изобретение. Соединенные Штаты Америки проводят аналогичные мероприятия со своими союзниками в рамках блока НАТО в течение десятилетий», — прокомментировал это Путин.