Россия перебросила в Калининградскую область истребители с гиперзвуковыми ракетами Кинжал 18 августа, 16:17 Ракеты Кинжал заступят на боевое дежурство в Калининградской области (Фото:wikimedia.org)

Россия перебросила в Калининградскую область гиперзвуковые ракеты Кинжал, их перевозили три истребителя МиГ-31.

Об этом пишут пропагандистские СМИ со ссылкой на сообщение Минобороны страны-агрессора РФ.

«Три самолета МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами Кинжал переброшены в Калининградскую область в рамках дополнительных мероприятий стратегического сдерживания. Будет организовано их круглосуточное боевое дежурство», — отметили там.

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Пропагандисты также обнародовали видео прибытия истребителей с Кинжалами на аэродром Чкаловск.

РФ, наряду с США и Китаем, являются едва ли не единственными странами, которые разрабатывают и начинают использовать гиперзвуковое оружие. Речь идет о ракетах Кинжал.

Это новейший тип ракет, принятый на вооружение России в 2018 году. Всего было выпущено несколько десятков таких ракет. Масса боевой части Х-47М составляет 500 кг, а скорость ракеты — более 12 000 км/ч. После пуска из самолета ракета поднимается на большую высоту в верхние слои атмосферы, и достигает максимальной скорости при заходе на цель по баллистической траектории.

По данным Воздушных сил ВСУ, с начала полномасштабного вторжения России в Украину было зафиксировано несколько фактов боевого применения ракет этого типа по украинским городам. В частности, оккупанты использовали данный вид оружия для ударов по Винницкой области.

Точное количество гиперзвуковых установок Х-47М «Кинжал» на вооружении армии РФ, как и их детальные характеристики, остаются неизвестными.

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