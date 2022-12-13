В Беларусь прилетели три российских истребителя МиГ-31 — Беларускі Гаюн 13 декабря, 16:03 Истребители МиГ-31 могут быть носителями ракет Кинжал (Фото:Tom_1982/Flickr)

Днем во вторник, 13 декабря, в Беларусь прилетели три российских истребителя МиГ-31, способных нести ракеты Кинжал.

Об этом сообщили в мониторинговой группе Беларускі Гаюн в Telegram.

Отмечается, что истребители с регистрационными номерами RF-95194, RF-92445 и RF-92215 вошли в воздушное пространство Беларуси после 15:00 по киевскому времени.

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Они направляются на военный аэродром в Мачулищах.

Вероятно, с этим была связана масштабная воздушная тревога во всех областях Украины. Истребители МиГ-31 могут нести на себе гиперзвуковые аэробаллистические ракеты Х-47М2 Кинжал, и могут запускать их на расстоянии в 2 000 км.

7 декабря сообщалось, что Беларусь объявила о перемещении войск и военной техники, ссылаясь на «контртеррористическую угрозу».

13 декабря Беларусь начала внезапную проверку боеготовности своих войск.

В этот же день из пункта постоянной дислокации в Бресте выдвинулись подразделения 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВС Беларуси. Они двигаются на юго-восток в сторону границы с Волынской областью Украины.

