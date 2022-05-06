Прокуратура РФ ответила отцу срочника с крейсера Москва: корабль не участвовал в войне, сын пропал в воинской части 6 мая, 10:20 Цей матеріал також доступний українською Крейсер Москва (Фото:REUTERS/Stringer)

Военная прокуратура Черноморского флота РФ заявляет, что крейсер Москва не входил в территориальные воды Украины и «не был включен в перечень воинских соединений и частей, привлекаемых к участию в специальной военной операции».

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Об этом говорится в ответе российского ведомства Дмитрию Шкребцу — отцу срочника с крейсера Москва, который объявлен пропавшим без вести.

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В письме говорится, что официально Егор Шкребец «объявлен безвестно отсутствующим в воинской части», а поисковые работы якобы не принесли результата.

«Остров Змеиный это не территориальные воды Украины, подонки? Какими мразями нужно быть, чтобы присылать нам такое!», — написал Дмитрий Шкребец на своей странице Вконтакте.

Фото: Вконтакте

13 апреля Вооруженные силы Украины нанесли удар по ракетному крейсеру Москва — флагману Черноморского флота РФ. Корабль получил серьезные повреждения. Вечером следующего дня в Минобороны России признали, что крейсер Москва пошел ко дну.

16 апреля минобороны РФ опубликовало видео встречи главнокомандующего ВМФ с «моряками крейсера», которых якобы удалось эвакуировать. Часть ролика получилась без звука. Издание The Insider насчитало на видео около 100 моряков.

При этом численность экипажа — от 410 до 680 человек. Сколько человек было на борту Москвы во время удара, неизвестно. Сейчас оккупанты проводят поисковые работы на месте затопления своего флагмана, потопление которого украинскими ракетами Россия не признала.

Согласно официальным данным, на крейсере Москвы погиб якобы лишь один человек, а судьба еще 27 — неизвестна.

В то же время СМИ известно о как минимум 13 матросах, о пропаже которых заявили их родные.

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