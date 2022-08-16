«Больше телевизор смотрите». Что говорят срочникам РФ, апеллирующим к приказу Путина не отправлять их на войну — главред The Insider 16 августа, 12:37 По словам Романа Доброхотова, большая часть российских войск в Украине не планировала воевать (Фото:REUTERS/Vitaly Nevar)

Главный редактор издания The Insider Роман Доброхотов в интервью Радио НВ рассказал, что говорят срочникам России, которые апеллируют к приказу российского диктатора Владимира Путина не отправлять их на войну.



«Было много ярких историй, связанных с тем, что не только контрактников, но и срочников принуждали к участию в войне и обманным способом, и силой. Это тоже, на мой взгляд, показательно. Это показывает, насколько указы Путина действительно „работают“, потому что когда срочники пытались противоречить, что Путин сказал их не использовать, им отвечали: „Больше телевизор смотрите“», — сказал Радио НВ Доброхотов.

Видео дня

По его словам, основная часть российских войск в Украине — «это люди, которые совсем не планировали нигде воевать, но их загнали туда силой».

«И срочники, и контрактники хотят отмазаться. Например, специально вывешивают в ютубе, в соцсетях себя с названием своей воинской части, где служат, чтобы из-за нарушения секретности их наказали и уволили из армии. А их, несмотря на все нарушения, набираемые по 20 выговоров у каждого, не увольняют из армии и заставляют дальше воевать. Важно понимать, что это не россияне хотят завоевать соседнюю страну. Это безумный старый диктатор, выживший из ума, силой заставляет 17−18-летних пацанов быть пушечным мясом и бросает их в соседнее государство», — утверждает главный редактор The Insider.

Доброхотов добавил, что реальная военная сила — это те, кто воюет с настоящей армейской боевой техникой, и наемников среди них сравнительно немного, «поскольку добровольно квалифицированная сила идти туда не хочет».

«Вместо этого быстро обучают тех, кого могут. И среди них доля вчерашних срочников очень велика. Последний призыв закончился в апреле. Соответственно, была большая волна тех людей, которые год отслужили. Вот их обманом или силой заставили подписать далее контракт и уже направляют на какое-нибудь переобучение для того, чтобы быть настоящими военными в регулярных частях. Я бы сказал, что доля таких людей выше, чем доля наемников», — сказал он.

Главный редактор The Insider считает, что срочников будут привлекать к участию в войне против Украины и дальше.

В начале июня российский военный прокурор Западного округа Артур Егиев заявил, что в Украине якобы воюют всего 600 срочников.

До этого Минобороны РФ утверждало, что военнослужащие срочной службы в войне против Украины участия якобы не принимали, однако эта ложь была разоблачена, когда они начали попадать в плен украинских защитников. Особенно остро этот вопрос возник после уничтожения ВСУ флагмана Черноморского флота РФ крейсера Москва.

Как оказалось, экипаж этого судна состоял из срочников почти наполовину.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.