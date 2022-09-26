ФСБ решила преградить путь для бегства россиян в Грузию бронетехникой — видео 26 сентября, 14:46 ФСБ хочет использовать БТР, чтобы не дать прорвать границу россиянами, бегущими от мобилизации (Фото:Дождь)

Кремлевский режим пытается пресечь бегство в Грузию россиян, пытающихся спастись от мобилизации на войну против Украины.

Для этого ФСБ выдвинула к пункту пропуска Верхний Ларс бронетранспортер, чтобы не допустить прорыва границы гражданами РФ.

«БТР туда движется, но он движется не для выставления блокпоста, это, грубо говоря, резерв на всякий непредвиденный случай, если резервисты захотят прорвать пункт пропуска и без оформления каких-либо пограничных формальностей покинуть страну. Только с этой целью», — цитирует российских силовиков РБК.

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Напомним, 21 сентября кремлевский диктатор Владимир Путин объявил в стране «частичную мобилизацию».

По словам министра обороны Сергея Шойгу, он планирует отправить на фронт еще 300 тысяч резервистов.

После этого россияне начали массово скупать билеты в другие страны, чтобы избежать участия в войне в Украине. Из-за бегущих из страны граждан РФ на ее границах образовались многокилометровые очереди.

В свою очередь кремлевская марионетка в Чечне Рамзан Кадыров заявил, что мобилизовать жителей республики не намерен.

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