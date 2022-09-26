ФСБ решила преградить путь для бегства россиян в Грузию бронетехникой — видео

26 сентября, 14:46
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ФСБ хочет использовать БТР, чтобы не дать прорвать границу россиянами, бегущими от мобилизации (Фото:Дождь)

ФСБ хочет использовать БТР, чтобы не дать прорвать границу россиянами, бегущими от мобилизации (Фото:Дождь)

Кремлевский режим пытается пресечь бегство в Грузию россиян, пытающихся спастись от мобилизации на войну против Украины.

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Для этого ФСБ выдвинула к пункту пропуска Верхний Ларс бронетранспортер, чтобы не допустить прорыва границы гражданами РФ.

https://twitter.com/Flash_news_ua/status/1574360545381289984

«БТР туда движется, но он движется не для выставления блокпоста, это, грубо говоря, резерв на всякий непредвиденный случай, если резервисты захотят прорвать пункт пропуска и без оформления каких-либо пограничных формальностей покинуть страну. Только с этой целью», — цитирует российских силовиков РБК.

Видео дня

Напомним, 21 сентября кремлевский диктатор Владимир Путин объявил в стране «частичную мобилизацию».

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По словам министра обороны Сергея Шойгу, он планирует отправить на фронт еще 300 тысяч резервистов.

После этого россияне начали массово скупать билеты в другие страны, чтобы избежать участия в войне в Украине. Из-за бегущих из страны граждан РФ на ее границах образовались многокилометровые очереди.

В свою очередь кремлевская марионетка в Чечне Рамзан Кадыров заявил, что мобилизовать жителей республики не намерен.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Грузия Граница Российская агрессия Мобилизация БТР ФСБ Россияне Война России против Украины

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