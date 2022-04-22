РФ оснащает «современные» крылатые ракеты советской электроникой из 1960-х — украинская разведка 22 апреля, 12:00 Цей матеріал також доступний українською Советская электроника в «современных» российских ракетах (Фото:ГУР МО Украины)

«Современные» российские крылатые ракеты оснащены электроникой, разработанной СССР в 60-х годах прошлого века.

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Об этом сообщили в Главном управлении разведки МО Украины.

Отмечается, что ракеты типа Х-101 производились с 1999 по 2013 год. Российские СМИ сообщали о них как о гордости новейшего высокоточного российского оружия. Однако результат применения оккупантами ракет Х-101 в ходе боевых действий в Украине опроверг заявленную эффективность, утверждают украинские разведчики. Электронная компонентная база оказалась очень далекой от современной.

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Фото: ГУР МО Украины

«Проведенный украинскими экспертами анализ систем наведения и навигации крылатых ракет типа Х-55, а также их модификаций Х-555 и Х-101 показал, что „современные“ блоки наведения разработаны в 1960—1970 гг. и выпускались Воронежским заводом радиодеталей, Минским заводом Интеграл и другими предприятиями Советского Союза», — говорится в сообщении.

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Также отмечается, что в «новейших» ракетах используется навигационная система «ПГИ-2М», разработанная в 1977 году.

«Большинство выпущенных территорией Украины ракет Х-101 так и не поразили намеченные цели. Вот такое оно — „Аналоговнет“», — пишут в ГУР.

Фото: ГУР МО Украины

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