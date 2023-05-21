«Польша существует благодаря нам». В России заявили, что поляки «предали историческую память» 21 мая, 16:25 Вячеслав Володин (Фото:Совет Федерации/www.flickr.com)

Глава Государственной думы РФ Вячеслав Володин обвинил Польшу в «предательстве» исторической памяти и заявил, что она должна возместить России 750 млрд долларов за «освобождение от нацистов» и восстановление после Второй мировой войны.

Об этом Володин написал в своем Telegram.

«Польша предала историческую память. Забыла, что ее освобождение от фашистских захватчиков далось советскому народу дорогой ценой. Польша существует как государство только благодаря нашей стране», — написал председатель Госдумы РФ.

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Володин отметил, что «треть нынешних польских территорий — районы с развитой инфраструктурой, промышленными предприятиями, а также богатые природными ресурсами — вошли в ее состав после Второй мировой войны только благодаря России».

«В послевоенное время советский народ, отрывая от себя, потратил на восстановление и развитие Польши по сегодняшним оценкам более 750 млрд долларов (построено более 800 объектов промышленности, энергетики, транспорта)», — утверждает он.

Володин отметил, что Польша «ведет себя по-хамски», когда сносит памятники советскому солдату, закрывает российские школы и «ворует собственность РФ».

«Отказавшись от общей истории, Польша должна вернуть приобретенные по итогам Второй мировой войны территории и возместить нашей стране средства, потраченные на нее в военные и послевоенные годы», — добавил кремлевский политик.

Володин отметил, что «правильно» будет запретить проезд польских фур по территории РФ и даже посчитал, что поляки на этом «могут потерять около 8,5 млрд евро».

29 апреля городские власти Варшавы изъяли в пользу государства школу при посольстве РФ, где учились дети российских дипломатов.

В министерстве иностранных дел России отреагировали на инцидент и заявили, что «этот дерзкий шаг Варшавы, который выходит за рамки цивилизованных межгосударственных отношений, не останется без жесткой реакции и последствий для польских властей».

