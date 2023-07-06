РФ обустраивает тайный завод по производству иранских дронов — FT 6 июля, 23:55 Уничтоженный иранский дрон-камикадзе Shahed (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

Москва и Иран тайно продолжают сотрудничество в производстве боевых БПЛА и активно строят завод по изготовлению боевых дронов, сообщает Financial Times.

В материале говорится, что новый завод намерен построить в Татарстане. Предприятие будет существовать под прикрытием компании Альбатрос, занимающейся «созданием сельскохозяйственных беспилотников». Хотя эта структура открыто продает для министерства обороны РФ разведывательные дроны, но, вероятно, на предприятии будут производить также и дроны-камикадзе, отмечают в FT.

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Соучредитель компании Илья Воронков признался изданию, что снабжает дроны российским военным. Он также заявил, что 70% компонентов для своих дронов компания получает в РФ, а двигатели поступают из Китая.

Российская фирма Альбатрос, ранее специализировавшаяся на «сельскохозяйственных технологиях», построила свой новый завод в особой экономической зоне Алабуга в Татарстане — это место, которое в США считают центром поддерживаемых Тегераном усилий по развитию потенциала Москвы в производстве БПЛА.

В феврале Вашингтонский аналитический центр Института науки и международной безопасности впервые сообщил, что Альбатрос обустроилась в Алабуге, и они отметили, что в этом районе были размещены объявления о работе для инженеров БПЛА. С октября 2022 года бизнес-парк искал кандидатов на такие должности как директор по производству БПЛА, конструктор БПЛА и главный технолог БПЛА. Также «бизнес-парк» разместил объявление о поиске переводчиков с фарси, которым нужно будет ездить в командировку, выполнять синхронный перевод и переводить технические документы.

В июне Белый дом обнародовал спутниковые фотографии, идентифицировавшие два здания в районе зоны Алабуга как ключевую часть попыток Ирана помочь Москве увеличить производство своих беспилотников. «Мы также обеспокоены тем, что Россия сотрудничает с Ираном для производства иранских БПЛА изнутри России», — сказал Джон Кирби, спикер Совета национальной безопасности США.

Financial Times идентифицировало фирму «Альбатрос» как строителя завода беспилотников в одном из этих зданий.

Сэмюэль Бендетт, эксперт по автономному вооружению в Центре военно-морского анализа, сказал: «Если Россия хочет сделать что-то тайное с Ираном, это выгодное место. Это находится на реке, которая впадает в Волгу, так что вы можете тайно доставлять запчасти на кораблях из Ирана».

«Это очень близко к Казани, одному из высокотехнологичных производственных центров России», — добавил он. «Все, что вам нужно сделать, это устроить круиз на лодке».