«Жест доброй воли не прокатит». Потеря россиянами Херсона обернется для режима Путина неизведанным периодом правления — Яковина 20 июля, 22:16 Эксклюзив НВ Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Все более активная подготовка Украины к деоккупации Херсона ставит российский режим в очень неудобное положение, которое не перекрыть «жестом доброй воли».

Чем обернется для власти Путина такая ситуация рассказал в эфире Радио НВ международный обозреватель Иван Яковина.

Вполне вероятная и уже, наверное, прогнозируемая потеря россиянами Херсона обернется для российского руководства очень большими потерями. Начнется абсолютно неизведанный для него период в правлении, почему? Потому что Владимир Путин вообще никогда ничего по-крупному не проигрывал. Его режим всегда существовал, особенно в условиях высоких цен на нефть, в режиме от победы к победе. Если даже победы не было, то ее придумывали, но придумывать победу можно тогда, когда ты контролируешь информационное поле внутри страны. Когда ты выходишь за пределы страны, сталкиваешься с другими силами, которые тебе неподвластны, тут контролировать повестку становится сложновато. Соответственно, изгнание российской армии из Херсона очень сложно будет представить как победу.

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Проигрывать войны или даже какие-то отдельные сражения Путин просто не умеет, он не знает как себя вести в такой ситуации. Вся его система просто не знает как быть, если что-то идет не по плану, если что-то сбивается и кто-то начинает их побеждать. Как объяснить, например, населению, что непобедимая, славная, могучая вторая армия мира потеряла свое единственное достижение в текущей войне, единственный областной центр, который им удалось захватить? Они же до сих пор говорят, что крейсер Москва сам по себе утонул. Почему так говорят? Потому что признать серьезное поражение от Украины абсолютно немыслимо, для этого режима это невозможно, он просто разрушится в тот же момент, если признает. Поэтому нет, сам утонул. Но Херсон не может взять и сам собой вернуться под юрисдикцию Украины, всем же россиянам уже объявили, объяснили, что там обычная российская власть, обожающая Владимира Путина, не может взять и перейти под контроль Владимира Зеленского.

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