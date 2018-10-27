27 октября 2018, суббота

РФ направляет в Кубу свою военную технику – СМИ

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Иллюстративное фото
flickr

Иллюстративное фото

Россия предоставит Кубе госкредит на $50 млн для приобретение российской военной техники, сообщает КоммерсантЪ, ссылаясь на свои источники в сфере военно-технического сотрудничества.

Подписание соответствующих договоренностей состоится на очередном заседании межправительственной комиссии двух стран, которое пройдет уже 29-30 октября в Гаване.

«Эта сумма пойдет исключительно на ВТС (военно-техническое сотрудничество). Помимо этого, стороны подпишут еще ряд общеэкономических документов и соглашений по линии Минфина, но на них пойдут уже другие средства», - уточнил источник Коммерсанта.

В 2017 году глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщал, что Куба официально обратилась к Москве с запросом на модернизацию стоящей на вооружении техники.

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