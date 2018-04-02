РФ направила в Организацию по запрещению химоружия список вопросов по делу Скрипалей

Постоянное представительство России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) направило в Техсекретариат Организации список вопросов касательно изучения вещества, которым были отравлены бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь.

Список из 13 вопросов опубликовало МИД РФ на своем сайте, назвав дело Скрипалей "сфабрикованным против России".

Согласно сообщению, Российскую сторону интересует "какого рода данные и материальные свидетельства британцы предоставили в распоряжение Техсекретариата (образцы проб, результаты собственного анализа проб, другие улики)".

Москву также интересуют состав и подробности работы группы экспертов ОЗХО, посетившей Великобританию по данному делу. Спрашивают и об информации, полученной от британской стороны и возможности ее получения российской стороной.

Один из вопросов от РФ: "Что конкретно британцы просят подтвердить Техсекретариат ОЗХО: только ли факт применения нервно-паралитического вещества, или же то, что оно относится к типу Новичок по западной классификации?"

Еще ряд вопросов касаются участия Франции в расследовании и возможности получения данных ее экспертов.

Ранее Москва направила Лондону и Парижу ноты со списком вопросов по делу Скрипалей.

Напомним, 4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в британском Солсбери. Следствие установило, что их отравили нервно-паралитическим веществом Новичок, разработанным в СССР в 1970-х годах. Великобритания возложила ответственность за инцидент на Россию.

Отравление Скрипалей в Солсбери спровоцировало высылку российских дипломатов не менее 27 стран. США объявили, что приняли решение выслать 60 российских дипломатов. 26 марта о решении выслать из Украины российских дипломатов объявил также президент Петр Порошенко. Всего из Украины выслали 13 дипломатов. 28 марта они покинули Украину.

В ответ Россия начала зеркальные меры.