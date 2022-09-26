В аэропортах РФ начали запрещать выезд мужчинам по спискам из военкоматов — СМИ 26 сентября, 15:38 Некоторых мужчин не выпускают из России (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

В российских аэропортах начали запрещать выезд мужчинам по спискам из военкоматов, сообщает The Bell в Telegram.



Четыре источника издания в авиаотрасли рассказали, что на погранпереходы в аэропорты, в том числе в Москве, поступили списки подлежащих мобилизации. По ним уже проверяют выезжающих мужчин призывного возраста, некоторым отказывают в выезде.

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Три собеседника уточнили, что речь не о всех военнообязанных, а о людях, на которых уже выписаны повестки или мобилизационные предписания.

Источник в одном из московских аэропортов сказал, что в его аэропорту за прошедшие сутки не прошли границу 20 мужчин призывного возраста.

Источник в другом аэропорту сказал, что первые запреты на основании распоряжений военкоматов стали поступать в ночь с пятницы на субботу, в воскресенье их стало больше.

Два собеседника сказали, что ограничения на выезд касаются не только пассажиров, но и членов экипажей — были случаи запретов на выезд для пилотов и бортпроводников. В таком случае член экипажа заменяется.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил в стране «частичную мобилизацию». Министр обороны РФ Сергей Шойгу после оглашения мобилизации говорил, что в армию собираются призвать 300 тысяч резервистов. По данным СМИ, диктатор хочет призвать миллион россиян на войну против Украины.

После этого россияне начали массово скупать билеты в другие страны, чтобы избежать участия в войне в Украине. Из-за бегущих из страны граждан РФ на ее границах образовались многокилометровые очереди.



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