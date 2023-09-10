Не представляют угрозы. РФ построила военные ангары на границе с Финляндией — СМИ 10 сентября, 18:06 Спутниковый снимок российской базы рядом с Финляндией (Фото:Planet Labs PBC, 28 августа 2023 г.)

Страна-агрессор РФ начала обустройство своих военных баз в городе Петрозаводск и селе Алакуррти, находящихся недалеко от границы с Финляндией. Эксперты и министр обороны уверяют, что сейчас угрозы для Хельсинки нет.

Об этом сообщает Yle в воскресенье, 10 сентября.

Национальный вещатель получил спутниковые снимки этих двух локаций. На них видно, что российское командование построило большие ангары для обслуживания и хранения техники в Алакуррте, расположенном в 50 километрах от финской границы.

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Фото: Ilkka Kemppinen / Yle

Медиа добавляет, что в российском городе Петрозаводск происходят похожие процессы. Однако Yle отмечает, что из этого гарнизона продолжается вывоз военной техники, которая отправляется в зону боевых действий в Украине.

Медиа подчеркивает, что эти снимки являются доказательством того, что Россия снова начала инвестировать в строительство военных баз рядом с границей Финляндии после многих лет сокращения и уменьшения пограничных гарнизонов.

Эксперт по России, майор Вооруженных сил Финляндии в отставке Марко Эклунд подчеркнул, что строительные работы еще не означают, что Россия увеличивает численность своих войск на финской границе.

«Приоритетной задачей военного склада в Петрозаводске сейчас, вероятно, является переоборудование и поставки техники на украинский фронт. Я предполагаю, что ангар, который там построен, является ремонтным. Он служит помещением на время осенне-зимних холодов для обслуживания техники», — сказал Эклунд.

Мнение финского военного разделяет доктор военных наук Илмари Кяйхкьо. Он считает, что РФ «нечего размещать на финской границе». В телефонном интервью для Yle он заявил, что «техника оттуда (из Алакуррти и Петрозаводска — ред.) размещается в других местах, и именно Украина является целью номер один».

Ситуацию со строительством россиянами ангаров вблизи границ с Финляндией также прокомментировал министр обороны Антти Хяккянен. Он заявил, что зафиксированные изменения на спутниковых снимках «не представляют угрозы для Финляндии».

8 сентября президент Финляндии Саули Ниистьо сообщил, что США планируют создать военную базу в Финляндии в рамках соглашения DCA. Оно предусматривает усиленное и углубленное военное сотрудничество между Хельсинки и Вашингтоном.

